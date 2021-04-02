Губерниев - о конфликте Лайшева и Рудковской: Разногласия в фигурном катании будут всегда

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликтную ситуацию между Яной Рудковской и руководителем «Самбо-70» Ренатом Лайшевым.

«Конфликты в фигурном катании будут всегда. У нас сейчас многие за словом в карман не полезут, в том числе и я иногда этим занимаюсь.

Мне кажется, что Ренат Алексеевич такие слова в публичном поле применительно к женщине говорить не должен. С другой стороны, Елена Валерьевна меня тоже называет какими-то словами», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что Александра Трусова летом прошлого года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.