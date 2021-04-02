Траньков - о возвращении Трусовой к Тутберидзе: Эта история достойна мексиканского сериала

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков дал комментарий после появившейся информации, что Александра Трусова возвращается под руководство Этери Тутберидзе.

«Для меня эта история достойна мексиканского сериала. Если перейдет, будет больше новостных сообщений об этом.

Я не увидел трещины в отношениях Жени Плющенко с Сашей после турнира. Считаю, что такой переход возможен, но не думаю, что это правда», - приводит слова Транькова «Матч-ТВ».

Напомним, что фигуристка летом прошлого года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.