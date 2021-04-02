Анна Щербакова: Мы были на улице только при переходе из аэропорта в автобус

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Англия - Первая лига 2-й тайм, 48' Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.10 Х 2.33 П2 2.60
Англия - Чемпионшип перерыв Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.70 Х 2.95 П2 2.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 3.30 Х 2.24 П2 3.10
Англия - Первая лига перерыв Сандерленд 1 Оксфорд Юнайте 1 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Суиндон Таун 0 Блэкпул 1 П1 10.0 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.50 Х 2.33 П2 2.75
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Плимут Аргайл 1 Уимблдон 0 П1 1.30 Х 4.80 П2 9.10
Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Нортгемптон Та 1 Шрусбери Таун 0 П1 1.37 Х 4.10 П2 9.60
Англия - Первая лига 2-й тайм, 48' Ипсвич Таун 2 Бристоль Ровер 1 П1 1.30 Х 4.90 П2 10.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 52' Бристоль Сити 0 Сток Сити 1 П1 11.0 Х 4.70 П2 1.33
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 48' Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 1 П1 6.10 Х 3.80 П2 1.60
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Куинз Парк Рей 2 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Престон Норт Э 0 Норвич Сити 1 П1 9.60 Х 5.60 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Уотфорд 1 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.18 Х 7.20 П2 15.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 4.10
Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Портсмут 2 Рочдейл 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 52' Борнмут 1 Мидлсбро 0 П1 1.27 Х 5.40 П2 12.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 48' Дерби Каунти 1 Лутон Таун 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 38' Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 7' Пескара 0 Пиза 0 П1 2.95 Х 3.20 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 9' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.50
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.90
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
02 апреля 17:25
автор: Александр Шульгин

Анна Щербакова: Мы были на улице только при переходе из аэропорта в автобус

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, в какой обстановке находились спортсмены во время мирового первенства в Стокгольме.

«Мы находились в так называемом «пузыре», то есть, никуда не выходили. Гостиница, каток - одно здание. На улице только при переходе из аэропорта в автобус.

У нас была экскурсия в автобусе, пока мы ехали в гостиницу, поэтому у меня даже нет ощущения, что я побывала за границей.

Из развлечений для нас было сходить поболеть за мальчиков», - приводит слова российской фигуристки «Первый канал».

Напомним, Анна Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Серебро досталось Елизавете Туктамышевой, бронзу взяла Александра Трусова.

источник: «Первый канал»
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