Анна Щербакова: Мы были на улице только при переходе из аэропорта в автобус

«Мы находились в так называемом «пузыре», то есть, никуда не выходили. Гостиница, каток - одно здание. На улице только при переходе из аэропорта в автобус.

У нас была экскурсия в автобусе, пока мы ехали в гостиницу, поэтому у меня даже нет ощущения, что я побывала за границей.

Из развлечений для нас было сходить поболеть за мальчиков», - приводит слова российской фигуристки «Первый канал».

Напомним, Анна Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Серебро досталось Елизавете Туктамышевой, бронзу взяла Александра Трусова.