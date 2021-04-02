Евгений Плющенко: Когда у Трусовой получатся пять четверных, тогда кирдык всем

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил уверенность в том, что его подопечная Александра Трусова рано или поздно исполнит пять четверных прыжков в произвольной программе на соревнованиях.

«Они обязательно получатся, эти пять четверных. Обязательно. Вот я скажу, когда они у нее получатся, тогда кирдык всем», – сообщил Плющенко в интервью для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова заявила пять четверных прыжков в свою произвольную программу на недавнем чемпионате мира в Стокгольме, однако не сумела без ошибок исполнить заявленные элементы и в итоге заняла третье место.