Стали известны призовые на командном чемпионате мира в Осаке

Призовой фонд командного чемпионата мира в японской Осаке составит 1 миллион долларов, об сообщает RT, ссылаясь на официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Победитель чемпионата станет обладателем 200 тысяч долларов. Команды занявшие со второго по шестое место получат 170 тыс., 160 тыс., 150 тыс., 140 тыс. и 130 тыс. долларов соответственно.
Напомним, что Россию на соревнованиях представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
источник: «RT на русском»