Артур Дмитриев: Не понимаю, почему многие критикуют Плющенко

Российский фигурист Артур Дмитриев оценил работу Евгения Плющенко на тренерском мостике. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«С позиции ученика могу сказать, что у него большой потенциал: вряд ли сегодня можно найти фигуриста-одиночника с таким стажем и достижениями.

Знаю, Плющенко многие критикуют, и, честно говоря, не понимаю причину. Хочется его поддержать. Считаю, что колоссальный опыт и наличие сильных коллег дадут свои плоды. Пусть не сразу, но в ближайшие пару лет мы увидим результаты. Нужно просто время и терпение. Думаю, команда Евгения на верном пути, пусть у них все будет хорошо», – цитирует Дмитриева «Матч ТВ».