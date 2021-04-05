Елена Вяльбе: Победы наших фигуристок восхищают

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение о выступлении российских фигуристок на ЧМ в Швеции.
«Победы наших фигуристов восхищают. Мы уже все тут обсудили, дадут ли нам три золота на Олимпиаде выиграть. У них там все как-то не совсем справедливо (смеется). Но победы были потрясающими. Феерические у нас девочки, которые заняли первые три места», - приводит слова Вяльбе Sport24.ru.
Напомним, что золото завоевала Анна Щербакова, серебро досталось Елизавете Туктамышевой, бронза - у Александры Трусовой.
источник: Sport24.ru