Дарья Усачева: Нельзя позволять себе халтурить в работе, тогда и результат придет

Фигуристка Дарья Усачева рассказала, что иногда получается халтурить без тренера, но отметила, что нельзя этого позволять, чтобы был результат.

«Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объем работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план.

Бывает, конечно, халтурю (смеется). Но в том-то и смысл, что позволять этого не нужно. Тогда и результат будет», - приводит слова Усачевой RT.

Россиянка является бронзовым призером Кубка страны-2021.

Напомним, что Усачева дебютировала на взрослом чемпионате России в декабре 2020 года. После короткой программы шла третьей, но в итоге, несмотря на чистый прокат произвольной, стала четвертой.