Алексей Мишин: Перед Туктамышевой стоит задача достойно выступить на Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что его подопечная Елизавета Туктамышева намерена показать достойный результат на Олимпиаде в Пекине.

«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно. Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена», - приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, что на недавнем первенстве планеты в Стокгольме российская фигуристка завоевала серебряную медаль.

Также Туктамышева является обладательницей золотых медалей на чемпионатах мира и Европы 2015 года.