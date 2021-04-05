На ЧМ-2022 по фигурному катанию планируют оставить музыку Чайковского в качестве замены гимну РФ

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что на чемпионате мира 2022 года вместо гимна РФ вновь планируется использовать музыку Петра Чайковского.

«Наше предложение – мы оставляем Первый концерт Чайковского вместо гимна. Речь идет о следующем сезоне, о чемпионате мира. Что будет на Олимпийских играх – прерогатива Олимпийского комитета России, а не федерации. Мы знаем, какие там идут обсуждения, с МОК в том числе», – приводит ТАСС слова главы ФФККР.

Напомним, что гимн России не может звучать на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций WADA.

ЧМ-2022 пройдет во французском Монпелье.