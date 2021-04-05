Сборная России выступит под национальным флангом на командном чемпионате мира

Российский фигуристы смогут использовать флаг и гимн Российской Федерации на предстоящем командном чемпионате мира в Японии.

Эту информацию подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в интервью ТАСС, заявив, что на командный чемпионат мира решение CAS не распространяется.

Дело в том, что у турнира, который пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля, полуофициальный статус. Хотя соревнования проводит Международный союз конькобежцев, его официальное название не чемпионат мира, а World Team Trophy («Мировой командный трофей»).

17 декабря прошлого года CAS утвердил санкции WADA против России, но сократил срок наказания с четырех до двух лет. До декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать на главных международных соревнованиях, используя государственные символы.