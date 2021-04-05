Никита Кацалапов: Спасибо, что только откатав финал Кубка России, смогли выйти на ЧМ

Чемпион мира по фигурному катанию Никита Кацалапов, выступающий с партнершей по танцевальному дуэту Викторией Синициной, рассказал о том, как проходила подготовка к ЧМ.

«Если бы мне два месяца назад сказали, что мы станем чемпионами мира, я бы не поверил, совсем никак. Такая была форма.

Мы катали одну программу, потом вернулись к другой, начали втягиваться после болезни. Работаешь, но чувствуешь, что тебя поджимает. Спасибо, что мы почти без отбора, только откатав финал Кубка России, смогли выйти на чемпионат мира», - добавил фигурист.

Кацалапов и Сницина набрали в сумме за две программы 221,17 (88,15+133,02) балла.