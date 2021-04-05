Александра Трусова: Думаю, что в короткой программе я переволновалась

«Рада, что на чемпионате мира мне удалось подняться с 12-го места на третье, но я недовольна своими прокатами, хотелось бы откатать лучше. Думаю, что в короткой программе я переволновалась, а также перекрутила тройной лутц, потому что я сейчас прыгаю четверной тоже с руками наверху.

На тренировках произвольной программы и перед чемпионатом мира, и уже там я прыгала эти пять прыжков чисто.

Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу. В этом сезоне у меня больше не будет стартов, сейчас просто тренируемся, потом будет отпуск три недели на море», - сказала Трусова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в шведском Стокгольме Александра Трусова завоевала бронзовую награду. Первые два места также заняли представительницы России: золото у Анны Щербаковой, серебро - у Елизаветы Туктамышевой.