Шоу Этери Тутберидзе «Звезды на льду» покажет Первый канал

Первый канал покажет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

В ледовом шоу примут участие: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, талантливейшие новые звезды мирового льда Камила Валиева и Софья Акатьева.

Также в программе присутствуют лучшие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Первый канал покажет шоу 7 апреля в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что режиссерами-постановщика представления стали заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.