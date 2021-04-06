Александра Трусова: Я планирую выступать до 22 лет

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих дальнейших планах в карьере.

– Планирую выступать до 22 лет. Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Какое-то время буду выступать в шоу, – цитирует Трусову «МК-Спорт», ссылаясь на слова фигуристки, сказанные в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль. После короткой программы она занимала 12-е место. Однако ей удалось подняться на третью строчку благодаря сложности своей произвольной программы – она заявила пять четверных прыжков, три из которых были выполнены успешно.