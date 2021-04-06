Анна Щербакова - о командном чемпионате мира: Хочется выступать в свое удовольствие

Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая в этом году чемпионом мира в женском одиночном фигурном катании, рассказала о своих ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдет с 15 по 18 апреля 2021 года в японском городе Осака.

«Наверное, это (турнир) что-то между соревнованиями, но при этом командный турнир. По опыту, который был у меня на Кубке Первого канала, могу сказать, что это другие эмоции, немного более раскрепощенные, потому что чем-то немного напоминает шоу. Я за этот сезон устала нервничать и хочется спокойно настроиться и выступать в свое удовольствие, при этом это не отменяет того, что я хочу стараться показать свой максимум и хорошо откатать свою программу», - приводит слова Щербаковой «РИА Новости».

За победу с российской командой будут бороться сборные Японии, США, Канады, Китая и Италии.

Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пар.