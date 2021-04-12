Российские фигуристы прибыли в Японию на командный чемпионат мира

Представители сборной России по фигурному катанию успешно добрались до Осаки, где пройдет командный чемпионат мира.

Спортсменам пришлось добираться до Японии через Владивосток. Если фигуристы летели бы прямым рейсом, то команде пришлось бы сесть на карантин.

«Наконец-то долетели до Японии. Спасибо за комфорт», - подписала свою фотографию в Instagram капитан сборной России Елизавета Туктамышева.

Отметим, что в состав национальной команды вошли: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что первенство мира пройдет с 15 по 18 апреля.