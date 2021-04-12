ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 19:00 ЦСКА 0 Ротор 0 П1 1.33 Х 5.70 П2 9.20
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.17
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.60 Х 4.40 П2 4.50
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.10
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.03 Х 3.00 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.32 Х 3.30 П2 3.30
12 апреля 09:40
автор: Степан Шереметьев

Российские фигуристы прибыли в Японию на командный чемпионат мира

Первенство планеты пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля.

Представители сборной России по фигурному катанию успешно добрались до Осаки, где пройдет командный чемпионат мира.

Спортсменам пришлось добираться до Японии через Владивосток. Если фигуристы летели бы прямым рейсом, то команде пришлось бы сесть на карантин.

«Наконец-то долетели до Японии. Спасибо за комфорт», - подписала свою фотографию в Instagram капитан сборной России Елизавета Туктамышева.

Отметим, что в состав национальной команды вошли: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что первенство мира пройдет с 15 по 18 апреля.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" победила "Нэшвилл", Василевский не пропустилШайба Овечкина помогла "Вашингтону" справиться с "Баффало""Рейнджерс" победили "Айлендерс", у Панарина два голевых пасаФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииВ Сеть слили откровенные фото российской спортсменки-красавицыБоксерша снова явилась на взвешивание в откровенном белье
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Баюл против Тарасовой, Канделаки против Трусовой, Угаров против Малкома. На грани фола #9
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск девятый.
По три фактора в пользу «Реала» и «Барселоны» перед эль-класико, в котором решится все
«Плеймейкер» оценивает шансы на победу соперников по главному матчу испанского чемпионата, который начнется в Мадриде 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Овечкин «положил свояка» от конька шведа и рассмеялся. Есть гол №727 — до Дионна четыре (видео)
Александр Овечкин пополнил свой голевой актив в НХЛ оригинальным способом и помог «Вашингтону» победить на выезде «Баффало» (4:3).
Цифры говорят: «Сочи» должен победить «Зенит». Статистика против теорий заговора
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата, в котором осталось провести шесть туров.
«Удивлюсь, если «Барселона» крупно победит «Реал». Прогноз Мостового на эль-класико
Александр Мостовой заявил «Плеймейкеру», что предстоящее 10 апреля эль-класико не станет последним для Лионеля Месси, и поделился ожиданиями от суперматча.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Сергей Устюгов – о коронавирусе, лыжах, планах, надеждах и конфликтах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика