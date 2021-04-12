ФФККР - о прибытии сборной России в Японию: До Осаки добрались благополучно и с комфортом

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) дали комментарий после прибытия сборной страны на командный чемпионат мира в Японии.

«До Осаки добрались благополучно и с комфортом. В аэропорту было безлюдно. Немного странное зрелище: никого из пассажиров. Довольно много времени ушло на то, чтобы заполнить все необходимые формы по здоровью в связи с прибытием в Японию», - приводит сообщение федерации RT, ссылаясь на официальный сайт ФККР.

Отметим, что в состав национальной команды вошли: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что первенство мира пройдет с 15 по 18 апреля.