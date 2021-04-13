Академию Плющенко покинул тренер по фигурному катанию Волков

Тренер Александр Волков и хореограф Мартин Даженэ приняли решение покинуть академию Плющенко.

«Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы! Это было интересное и плодотворное сотрудничество.

Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов! Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия», - написал Волков на своей странице в Instagram.

Ранее специалист работал в отделении «Хрустальный» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70».