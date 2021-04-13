Авербух - Навке: Ты даришь вдохновение миллионам людей

Хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с днем рождения, бывшей фигуристке исполнилось 46 лет.

«Ты большая молодец. Своей внутренней силой, стремлением идти вперед и своей необыкновенной красотой ты восхищаешь и даришь вдохновение миллионам людей. Я от всей души поздравляю тебя с днем рождения и желаю беспечного счастья тебе и твоей замечательной семье! И с каждым новым годом продолжать светить все ярче и ярче!», - написал Авербух на своей странице в Instagram.

Напомним, что Навка выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Она является двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трехкратной золотой медалисткой первенства Европы (2004-2006) и трехкратной победительницей чемпионата России (2003, 2004, 2006).