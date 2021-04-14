Тарасова - о командном чемпионате мира: У меня прекрасные ожидания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о предстоящем командном чемпионате мира в Японии.
«У меня прекрасные ожидания. Желаю нашим ребятам отличного настроения! Ждем прекрасных прокатов, которые завершат сезон. Удачи!», - приводит слова Тарасовой «СЭ».
Отметим, что в состав национальной команды вошли: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Напомним, что соревнования пройдут с 15 по 18 апреля 2021 года.
источник: «Спорт-Экспресс»