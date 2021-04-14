Книга о Трусовой стала бестселлером в Японии

Фигуристка Александра Трусова рассказала о том, что написанная Еленой Зотовой книга о россиянке стала бестселлером в Японии.

«Я счастлива, что так много людей во всем мире заинтересовалось моей книгой. Особенно приятно, что книга стала бестселлером в стране фигурного катания, Японии. Поверьте, это большая честь для меня», - написала Трусова на своей странице в Instagram.

Напомним, что спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира и Европы. Фигуристка занимается под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.