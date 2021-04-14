Илья Авербух: На командном чемпионате мира два фаворита - Россия и Япония

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух поделился мнением о предстоящем командном чемпионате мира в Японии.

«Предстоящий турнир носит больше развлекательный и коммерческий характер. Хочу пожелать удачи нашим ребятам. На этом чемпионате мира два фаворита - Россия и Япония. Подсчет очков на этом турнире несколько своеобразный. Будет важно, как будут выступать не только одиночники, но и пары вместе с танцорами. Шансы на победу есть», - приводит слова хореографа «СЭ».

Отметим, что в состав сборной России вошли: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что соревнования пройдут с 15 по 18 апреля 2021 года.