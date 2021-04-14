Анна Щербакова - о командном ЧМ: Очень интересно посоревноваться против команд из других стран

«Я первый раз буду принимать участие в командном чемпионата мира, мне кажется, очень интересно посоревноваться против команд из других стран, из Японии, из Америки, там будут сильнейшие фигуристы мира, Натан Чен, Юдзуру Ханю, Рика Кихира. Очень волнующе», — приводит «Первый канал» слова фигуристки.

Командный чемпионат мир пройдет с 15 по 18 апреля в японском городе Осака.

Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пар.