Рафаэль Арутюнян: Я пока не собираюсь сотрудничать с академией Плющенко

Рафаэль Арутюнян прокомментировал свой визит в Москву в академию двукратного олимпийского чемпиона в одиночном фигурном катании Евгения Плющенко.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, только во вторник прилетел в Москву из Тбилиси и был приятно удивлен тем, что мне позвонил Женя Плющенко и пригласил на свой каток, – отметил Арутюнян в интервью для RT. – Сказал, что ему очень хочется со мной пообщаться. Речи о каком бы то ни было сотрудничестве пока не идет, но предложение приехать к Плющенко на каток я принял с удовольствием

И меня действительно удивил, во-первых, сам факт приглашения от человека, имеющего совершенно невероятные спортивные заслуги, а во-вторых, стремление Евгения постоянно получать какие-то новые тренерские знания».

Среди бывших учеников Арутюняна Мишель Кван, Саша Коэн, Джеффри Баттл, Мао Асада и Александр Абт.

С 2011 года тренер сотрудничает с американским фигуристом Нейтаном Ченом, который под его руководством стал трехкратным чемпионом мира.