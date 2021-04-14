Плющенко объявил о начале сотрудничества с Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о начале сотрудничества своей школы с Рафаэлем Арутюняном, который также работает с трехкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и Выдающимся тренером - Маэстро Рафаэлем Арутюнаном. Надеюсь наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», - написал Плющенко у себя в инстаграме.

Напомним, ранее академию Плющенко покинул другой тренер, российский специалист Александр Волков, у которого занимается фигурист Артем Ковалев.