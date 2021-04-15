Синицина и Кацалапов – лучшие в ритм-танце, сборная России лидирует на командном чемпионате мира

В японской Осаке с соревнований в ритм-танце стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Лучший результат показал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Чемпионы мира в танцах на льду за свой прокат получили 86,66 балла.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), а третьими американцы – Кейтлин Гавайке и Жан-Люк Бейкер (76,79).
Сборная Россия лидирует, набрав 12 очков. Италия заработала 11, а команда США – 10.
Сегодня также короткую программу покажут женщины и мужчины, выступающие в одиночном катании.