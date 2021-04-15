Тарасова - о победе Синициной и Кацалапова в ритм-танце: Я обожаю их программу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий после победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира в Японии.

«Я обожаю этот танец! Из всех пар, кого я видела на чемпионате мира, у Синициной и Кацалапова был самый лучший танец. Он хорош по всем параметрам: по подбору музыки, позициям, исполнению», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Российская пара набрала 86,66 балла. За технику спортсменам присудили 48,1; а за компоненты - 38,56.

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы.