Синицина и Кацалапов прокомментировали свою победу в ритм-танце на командном ЧМ

Российская пара по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира в Японии.

«Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире. Это доставляет ответственности, хочется кататься достойно», - приводит слова Кацалапова ТАСС.

«Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны», - добавила Синицина.

Россияне набрали 86,66 балла. За технику спортсменам присудили 48,1; а за компоненты - 38,56.

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы.