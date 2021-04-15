Жулин оценил выступление Синициной и Кацалапова на командном чемпионате мира

Тренер Александр Жулин дал комментарий после победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира в Японии.

«Никита и Вика продемонстрировали нормальный прокат. Правда, была небольшая оплошность - из-за нее сняли полтора балла. Но ничего страшного, идем дальше», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Российская пара набрала 86,66 балла. За технику спортсменам присудили 48,1; а за компоненты - 38,56.

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы.