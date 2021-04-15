Людмила Великова: У нас продолжают забирать спортсменов

Заслуженный тренер России Людмила Великова пожаловалось на то, что у нее продолжают переманивать спортсменов.

Ее группу покинули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые выигрывали этапы юниорского «Гран-при», а также Полина Костюкович и Алексей Брюханов, призеры финала Кубка России в юниорском разряде.

«Произошедшее с Мишиной и Галлямовым и их чемпионство, судя по всему, стало таким спусковым крючком, приманкой, и после этого забирать у нас спортсменов продолжили, – рассказала Великова в интервью для «Спорт-Экспресса». – Ахантьева и Колесов уехали в Сочи к Федору Климову, Костюкович и Брюханов тоже ушли.

У нас забирают все наработанное. Прежде всего с моральной точки зрения вкладываешься, а в итоге... Мой внук Василий уже поставил Костюкович и Брюханову короткую программу, для Ахантьевой и Колесова уже были готовы обе программы. Они бы хоть тогда заранее предупреждали, что ли! Ведь поставить программу — это огромный труд. Теперь его можно просто выбросить.

Почему уходят? Да понятно почему. Деньги, условия…»