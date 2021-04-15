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15 апреля 12:11
автор: Виктор Шарафудинов

Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева – вторая

После двух видов программы сборная России лидирует, опережая японских фигуристов на восемь очков.

В Осаке на командном чемпионате мира свою короткую программу показали женщины.

Первое место заняла россиянка Анна Щербакова. Чемпионка мира 2021 года заработала 81,07 балла.

Второй результат показала капитан сборной России Елизавета Туктамышева – 80,35. Японка Каори Сакамото стала третьей в итоговом протоколе (77,78), а ее соотечественница Рика Кихира – четвертой, упав при попытки исполнить тройной аксель (69,74).

Напомним, что ранее россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце.

После двух видов программы сборная России лидирует на командном чемпионате мира, набрав 35 очков из 35 возможных. Второе место занимает команда Японии, у которой 27 очков, а третья сборная США с 25 очками.

Сегодняшнюю программу соревнований завершит короткая программа мужчин.

Командный чемпионат мира 2021

Осака, Япония

2-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) – 77,78

4. Рика Кихира (Япония) – 69,74

5. Брэди Теннелл (США) – 67,40

6. Карен Чен (США) – 62,48

7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 60,45

8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) – 59,55

9. Элисон Шумахер (Канада) – 59,19

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 57,22

11. Майя Маззара (Франция) – 55,31

12. Леа Серна (Франция) – 55,28

Турнирная таблица после двух видов программы

1. Россия – 35

2. Япония – 27

3. США – 25

4. Италия – 22

5. Канада – 14

6. Франция – 12

источник: «Советский спорт»
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