Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева – вторая

В Осаке на командном чемпионате мира свою короткую программу показали женщины.
Первое место заняла россиянка Анна Щербакова. Чемпионка мира 2021 года заработала 81,07 балла.
Второй результат показала капитан сборной России Елизавета Туктамышева – 80,35. Японка Каори Сакамото стала третьей в итоговом протоколе (77,78), а ее соотечественница Рика Кихира – четвертой, упав при попытки исполнить тройной аксель (69,74).
Напомним, что ранее россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце.
После двух видов программы сборная России лидирует на командном чемпионате мира, набрав 35 очков из 35 возможных. Второе место занимает команда Японии, у которой 27 очков, а третья сборная США с 25 очками.