Сборная России лидирует в общем зачете чемпионата мира, набрав максимальное количество очков

После двух видов программы сборная России лидирует на командном чемпионате мира, набрав 35 очков из 35 возможных.
Второе место занимает команда Японии, у которой 27 очков, а третья сборная США с 25 очками.
В ритм-танце победили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
У женщин короткую программу выиграла Анна Щербакова, добавив еще 12 очков в копилку национальной команды. Второе место заняла капитан сборной России Елизавета Туктамышева.
Сегодняшнюю соревновательный день в Осаке завершит короткая программа мужчин.