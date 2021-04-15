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15 апреля 12:32
автор: Степан Шереметьев

Илья Авербух: Не стоит преувеличивать успех Синициной и Кацалапова на командном ЧМ

Российская пара одержала победу в ритм-танце на первенстве планеты в японской Осаке.

Призер Олимпийских игр Илья Авербух дал комментарий после победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира в Японии.

«В том, что с такими конкурентами Вика и Никита будут первыми, не было никаких сомнений. Прекрасно, что ребята продолжают соревновательную практику. Но еще раз подчеркнем, что ближайших конкурентов, которые буквально только что были на ЧМ, рядом нет. Преувеличивать именно эту победу не стоит», - приводит слова хореографа «Чемпионат»

Российская пара набрала 86,66 балла. За технику спортсменам присудили 48,1; а за компоненты - 38,56.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), а третьими американцы – Кейтлин Гавайке и Жан-Люк Бейкер (76,79).

Соревнования продлятся до 18 апреля.

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы.

источник: Чемпионат.com
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