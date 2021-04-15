Анна Щербакова: Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе

Анна Щербакова прокомментировал свое выступление на соревнованиях в Осаке.

Победив в короткой программе, Анна добавила 12 очков в копилку сборной России. Капитан национальной команды Елизавета Туктамышева заняла второе место, заработав еще 11 очков.

«Решила к этому турниру отнестись чуть спокойнее, без лишних придирок к себе, – цитирует Щербакову Sport24.ru – Хотела получить удовольствие. И я довольна, что все задуманное получилось. Конечно, и по сегодняшнему выступлению тоже могут быть вопросы, но я не хотела бы лишний раз придираться к себе.

Этот турнир выделяется на фоне других, чувствуется огромный контраст – до этого соревнования проходили либо в России, либо был чемпионат мира, который проходил без зрителей. Сегодня я прочувствовала всю атмосферу этого необычного турнира, поддержку зрителей.

Теперь хочу показать хорошую произвольную программу и принести максимум своей команде, а также быть довольной своим выступлением».