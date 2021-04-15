«Совершенно замечательные прокаты». Тарасова - о первых двух местах Щербаковой и Туктамышевой на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий после успеха российских фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

«Совершенно замечательные прокаты от Туктамышевой и Щербаковой! Хотелось бы поблагодарить наших девочек за то, что они вложили весь свой технический и артистический опыт в эти программы. Мы кричим им «браво!», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Первое место заняла россиянка Анна Щербакова, набрав 81,07 балла. Второй результат показала капитан сборной России Елизавета Туктамышева - 80,35. Японка Каори Сакамото стала третьей в итоговом протоколе (77,78).

Ранее победу в ритм-танце одержала российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Таким образом, сборная России возглавила общий зачет первенства мира.

Соревнования в Токио продлятся до 18 апреля.