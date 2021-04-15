Наталья Бестемьянова: Туктамышева и Щербакова держат уровень, лучшего результата и желать нельзя

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила выступление Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на соревнованиях в Осаке.

На командном чемпионате мира Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом (81,07 балла). Капитан сборной России Туктамышева заняла второе место (80,35).

«Все прошло просто замечательно: Туктамышева и Щербакова сделали все безупречно. Девочки держат уровень, лучшего результата и желать нельзя. Ждем остальные выступления и болеем за Россию!», – рассказала Бестемьянова в интервью для «Чемпионата».

В двух видах программы сборная России набрала 35 очков из 35 возможных.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце.