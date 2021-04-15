Евгений Семененко: Успешные выступления Щербаковой и Туктамышевой придали мне мотивации

Член сборной России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился эмоциями после исполнения своей короткой программы на командном ЧМ в Японии и рассказал, кто придал ему дополнительной мотивации.

«Впечатления положительные, понравилась атмосфера, понравилась публика. Всем спасибо за поддержку. Когда шел на разминку, увидел, что наши девочки хорошо откатали, это дало мне мотивацию выступить хорошо. Они большие молодцы», - приводит слова спортсмена Sport24.ru.

В короткой программе у женщин первое место заняла россиянка Анна Щербакова, набрав 81,07 балла. Второй результат показала капитан сборной России Елизавета Туктамышева - 80,35. Японка Каори Сакамото стала третьей в итоговом протоколе (77,78).

Ранее победу в ритм-танце одержала российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Таким образом, сборная России возглавила общий зачет первенства мира.

Соревнования в Токио продлятся до 18 апреля.