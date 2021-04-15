Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда – пятый, а Семененко – седьмой

На командном чемпионате мира по фигурному катании завершился третий вид программы.

Мужчины показали короткую программу, и ее победителем стал американец Нейтан Чен с лучшим результатом сезона – 109,65.

Мужчины показали короткую программу, и ее победителем стал американец Нейтан Чен с лучшим результатом сезона – 109,65.

Второй результат у японца Юдзуру Ханю (107,12), а третьим стал еще один фигурист из США Джейсон Браун (94,86).

Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли соответственно пятое и седьмое места с результатами 93,42 и 88,86.