Россия сохранила лидерство на командном чемпионате мира, но американцы отстают лишь на 2 очка

На командном чемпионате мира в Осаке сборная России продолжает лидировать после трех видов соревнований.
Российские фигуристы набрали 49 очков. Второе место занимает сборная США, опередившая Японии после короткой программы мужчин. У американцев 47 очков, а у японцев – 42.
Напомним, что по итогам ритм-танца и короткой программы женщин Россия набрала 35 очков из 35 возможных. Сборной США существенно помогли сократить отставание успехи мужчин.
Нейтан Чен выиграл короткую программу, а Джейсон Браун занял третье место, в то время как россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко показали соответственно пятый и седьмой результаты.
Командный чемпионат мира