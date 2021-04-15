Михаил Коляда - о работе с Мишиным: Мы полностью переделали систему тренировки

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о работе с Алексеем Мишиным, в группу которого он перешел летом 2020 года.

«Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Отвечу кратко - мы очень много над чем работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно же, остаются еще вопросы нерешенные, над которыми мы будем работать», - приводит слова Коляды ТАСС.

Добавим, что под руководством Мишина Коляда стал чемпионом России, а также занял пятое место на чемпионате мира в шведском Стокгольме.