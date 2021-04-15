Наталья Бестемьянова: Сегодня все фигуристы сборной России катались отлично и замечательно

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты первого дня соревнований в Осаке.

«Все сегодня катались отлично и замечательно, – отметился Бестемьянова в интервью для Sport24.ru – Ни прибавить, ни убавить. Нужно, чтобы наши ребята во второй день откатали лучше или так же, как сегодня. Все решится послезавтра. Я очень болею и мечтаю, чтобы наши выиграли!»

На командном чемпионате мира сборная Россия заработала 49 очков в трех видах программы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева показали первый и второй результат в короткой программе у женщин, а Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и седьмое место по итогам короткой программы у мужчин.