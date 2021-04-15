Алексей Ягудин: Лично у меня отрыв от США в два очка опасений не вызывает, я уверен в нашей сборной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал турнирную ситуацию на командном чемпионате мира, а также оценил выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко.

Сборная России набрала 49 очков в трех видах программы. У ближайшего преследователя команды США – 47 очков.

«Всегда может быть лучше и больше, но в данный момент я довольно спокойно смотрю на результаты первого соревновательного дня, – отметил Ягудин в интервью для Sport24.ru – Лично у меня отрыв от США в два балла опасений не вызывает, я уверен в нашей сборной.

Коляде и Семененко хочу сказать спасибо за чистые прокаты, они справились с задачей, которая перед ними стояла – откатали чисто. Тут ни убавить, ни прибавить.

Наша сборная никогда не выигрывала командный чемпионат мира, но в этом году шансы на победу очень высоки. Конечно, это спорт, и до конца ни в чем нельзя быть уверенным, но я верю, что в этом сезоне наша сборная победит».