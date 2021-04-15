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15 апреля 16:59
автор: Максим Скороходов

Алена Леонова: Предпочла бы отдать победу за короткий прокат командного турнира Туктамышевой

По мнению призера мирового первенства 2012 года судьи дали Туктамышевой меньше баллов чем следовало.

Серебреный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева получила бы больше баллов за короткий прокат Командного чемпионата мира, если бы выступала после японки Рики Кихиры.

«Я думала, что Лиза сегодня выиграет Аню с таким прокатом. Все-таки Туктамышевой поджали компоненты почему-то. Вполне возможно, из-за того, что впереди выступала Щербакова и Кихира. Но в целом Лиза выигрывает у Ани спокойно технику. Не знаю, как судить, у Щербаковой тоже сложный набор, но я бы предпочла отдать победу Туктамышевой сегодня», - приводит слова Леоновой Sport24.ru.

Добавим, что короткую программу выиграла Анна Щербакова, а после первого дня командного турнира сборная России лидирует, опережая команду из США на два очка. Женщины будут завершать Командный чемпионат мира выступлением в произвольной программе 17 апреля, а завтра будут выступать спортивные пары (короткая программа), танцевальные пары (произвольная) и мужчины (произвольная).

источник: Sport24.ru
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