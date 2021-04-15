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15 апреля 17:30
автор: Виктор Шарафудинов

Ирина Слуцкая: Сегодня прокаты у Щербаковой и Туктамышевой были точно лучше, чем на чемпионате мире

Российские фигуристки заняли первое и второе место в короткой программе на командном турнире в Осаке.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от выступлений Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Японии

«Туктамышева крута! Ничего не скажешь, – отметила Слуцкая в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Настолько расслабленная! Вот если бы это была Олимпиада… Шикарна! Настолько вдохновенна! Прекрасно откаталась, со сложным тройным акселем. Такое ощущение, что все это просто не доставляет никакого труда. Восхищаюсь ей как спортсменкой. И честно сказать, при ее прекрасном катании, почему-то второй балл ей ставят очень низкий.

Аня как всегда прекрасна, легка, с чистым прокатом. Но, мне кажется, эти прокаты у девочек были точно лучше, чем на чемпионате мире. Даже по ощущениям, наверное, более спокойные и более уверенные».

Напомним, что на мартовском чемпионате мира в Стокгольме Щербакова завоевала золотую медаль, а Туктамышева – серебряную.

В Осаке в короткой программе Анна показала результат 81,07 балла, а Елизавета – 80,35.

Сборная России после трех видов соревнований лидирует на командном чемпионате мира, на два очка опережая команду США.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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