Анастасия Мишина: Четвертое место на чемпионате России нас подстегнуло

«Четвертое место на чемпионате России нас подстегнуло. Может, мы где-то расслабились и были не в лучшей форме.

На каждом международном старте мы знакомимся с другими культурами и людьми. Это очень интересно, ведь у них все по-другому.

Конечно, обидно, что были ограничения, но лучше так, чем если бы этот чемпионат мира вообще не состоялся», - цитирует спортсменку «Олимпийский канал».

Напомним, пара Мишина/Галлямов выиграли золотые медали на мировом первенстве в шведском Стокгольме.

Стоит отметить, что для них этот чемпионат мира был дебютным.