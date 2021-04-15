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15 апреля 20:47
автор: Артем Спиридонов

Екатерина Боброва: Сегодня наши фигуристы справились на ура

В японской Осаке стартовал командный чемпионат мира.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от первого дня соревнований.

— Все ребята сегодня большие молодцы. Очень отрадно видеть сборную России на первом месте, в этом я даже не сомневаюсь. Сегодня все справились на ура — и танцы на льду, и девочки, и мальчики. Я всех поздравляю! Видно, какие ребята сплоченные, у всех отличное настроение, конец сезона. Поэтому всю сборную России поздравляю сегодня с первым днем, — цитирует Боброву телеканал «Матч ТВ».

Сборная России с 49 очками является лидером после первого дня соревнований, на втором месте американская команда (47 очков), третьими идут японцы (42).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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