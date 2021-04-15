Екатерина Боброва: Сегодня наши фигуристы справились на ура

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от первого дня соревнований.

— Все ребята сегодня большие молодцы. Очень отрадно видеть сборную России на первом месте, в этом я даже не сомневаюсь. Сегодня все справились на ура — и танцы на льду, и девочки, и мальчики. Я всех поздравляю! Видно, какие ребята сплоченные, у всех отличное настроение, конец сезона. Поэтому всю сборную России поздравляю сегодня с первым днем, — цитирует Боброву телеканал «Матч ТВ».

Сборная России с 49 очками является лидером после первого дня соревнований, на втором месте американская команда (47 очков), третьими идут японцы (42).