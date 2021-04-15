Инна Гончаренко в восторге от выступления Туктамышевой на Командном чемпионате мира

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала короткую программу российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Командном чемпионате мира в японской Осаке.

«Я в восторге от Лизы Туктамышевой. Она шикарно исполнила аксель в три с половиной оборота. И вообще вся ее короткая программа выглядит очень целостно. На мой взгляд, Лиза в Осаке откаталась даже лучше, чем на мартовском чемпионате мира в Стокгольме», - приводит слова Гончаренко Sportbox.

Напомним, что Туктамышева заняла в короткой программе второе место, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой 0,77 балла.