Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Командном чемпионате мира по фигурному катанию, показав результат 73,77 балла.
Второе место занял итальянский дуэт Моника Николь Делла и Маттео Гуаризе, получивший от судей 66,09 балла.
Третьими стали японцы Рику Миурра и Рюити Кихара, откатавшие свою короткую программу на 65,82 балла.
Представители сборной США, главного конкурента россиян на общую победу, Алекса Нирим и Брендон Фрэйзер стали четвертыми с результатом 65,68 балла. Таким образом отрыв сборной России от американцев увеличился до пяти баллов.
Командный чемпионат мира