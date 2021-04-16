Татьяна Тарасова: Победа Мишиной и Галлямова не вызывает ни у кого сомнений

Советский и российский тренер Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заслужено стали первыми по итогам короткой программы на Командном чемпионате мира, даже не смотря на ошибку при исполнении сальхова.

«Наша пара прекрасна! Замечательная программа, отличные элементы. Ну, сорвал Саша сальхов, но ничего: даже при этой ошибке у них огромный отрыв от второй пары. Они первые, и это ни у кого не вызывает сомнений, потому что мастерство видно сразу. А этот срыв, видимо, был нужен для того чтобы успокоиться и дальше серьезно подходить к прокату. Так что ничего страшного не произошло, болеем за наших ребят», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, что второе место в короткой программе спортивных пар на командном турнире заняли итальянцы, третье - японцы, четвертое - американцы.